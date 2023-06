¡Otro revés a Layda Sansores! Juez le prohíbe hablar sobre Ricardo Monreal

Primero fue el dirigente nacional del PRI Alejandro Moreno Cárdenas, y ahora el senador morenista con licencia Ricardo Monreal obtuvo un amparo que prohíbe a la mandataria de Campeche, Layda Sansores San Román denostarlo y difamarlo en su show de los martes del jaguar, tal y como lo ha hecho en otras ocasiones.

Tras una denuncia presentada por Monreal en noviembre del año pasado en contra de Layda Sansores, el titular del Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Agustín Tello Espíndola, le concedió al morenista la protección de la justicia federal para que la mandataria estatal no realice declaraciones ni manifestaciones en su contra en su emisión de internet o en su cuenta de twitter.

Según Sansores San Román, en su momento afirmó que tiene en su poder 337 conversaciones de Monreal vía Whatsapp, las cuales iría mostrando, pues lo acusa de estar coludido con el líder priista Alejandro Moreno Cárdenas; sin embargo con este acuerdo ya no podrá hacerlo.

No obstante, la mandataria nunca ha mostrado respeto por las instituciones, por lo que se prevé que no solamente no respete este nuevo ordenamiento, sino que además arremeta contra el juez que aprobó el amparo; tal y como ha denostado en otras ocasiones a los juzgadores que han fallado en su contra por violar las leyes.