Sin sanciones en código penal para acoso escolar

NO ESTÁ TIPIFICADO COMO DELITO A NIVEL LOCAL

Al aceptar que su iniciativa de reforma a la Ley de Educación del Estado para prevenir y erradicar el acoso escolar no contempla sanciones ‘radicales’, toda vez que no está tipificado como delito en el Código Penal local, el presidente de la Comisión de Juventud en el Congreso, diputado César Andrés González David, manifestó que la Secretaría de Educación (Seduc), será la encargada de analizar y establecer los ‘castigos’ a aplicarse a quienes acosen a los estudiantes dentro de los colegios.

Sostuvo que su propuesta plantea acciones inmediatas para detener el acoso en las escuelas, entablar estrategias por parte de las autoridades educativas para conocer a qué responde esa conducta, y sugirió que, dependiendo si se presenta en primaria, secundaria, preparatoria o universidad, la sanción podría ir desde un día de expulsión, pláticas con los padres de familia, etcétera.

“De manera radical no establece una pena en el Código Penal del Estado. No vamos a enjuiciar a quienes cometen acoso escolar, pero sí vamos a tomar medidas importantes que hoy no se realizan. Al menos no lo establece nuestro marco normativo, y lo que estamos haciendo es prevenir, erradicar y proteger a la víctima”, remató el diputado local.

Por otra parte, el legislador local por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), aseguró que ha estado vigilante del exhorto que envió a la Seduc que encabeza Raúl Aarón Pozos Lanz, para garantizar que no se prohíba el acceso a los planteles educativos a las y los jóvenes por su apariencia física, ya sea maquillaje, corte de cabello, etcétera, y que ha sido ‘agente activo’ para que se cumpla.

Finalmente, González David dijo que su papel como presidente de la Comisión de Juventud en el Congreso local no queda limitado en la presentación de iniciativas, sino que será el primer vigilante en la aplicación de estas normas, ya que ‘es mi principal interés y el principal interés de las juventudes de Campeche’.