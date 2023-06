El cantante Céspedes, desea muerte de AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— En redes sociales circula un video donde el cantante Francisco Céspedes arremete contra el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y le desea la muerte.

Luego de presentarse en un concierto en Hermosillo, Sonora, el cantautor y músico cubano-mexicano ofreció entrevista donde reprochó que López Obrador invitó a México para la celebración de las fiestas patrias al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y lo puso “como el máximo”.

Luego reveló que por eso le cae mal el Mandatario y señaló “ojalá que se muera”.

“Cuando uno viene a un país que tiene mucha necesidad, cuando hay un Presidente que invita el 15 de septiembre a un dictador cubano y lo pone por encima de los…, no sé o sea, tú puedes invitar a cualquier Presidente, pero no ponerlo como el máximo, porque por eso entonces me cae muy mal ese tipo y ojalá que se muera”, expresó.

Cabe destacar que, el 16 de septiembre del 2021, el presidente Miguel Díaz-Canel arribó a México para celebrar, junto a López Obrador, el desfile militar con motivo del 211 aniversario de la Independencia, donde pronunció un discurso durante el evento y participó en la reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

Al preguntarle cómo celebró el Día del Padre, Céspedes evadió la pregunta y continuó diciendo que muchas personas adoran a los presidentes y los convierten en Jesucristo y que “nadie se muere por eso se pelean con el amigo”.

¿QUIÉN ES FRANCISCO CÉSPEDES?

Francisco Fabián Céspedes Rodríguez, mejor conocido como Francisco Céspedes o Pancho Céspedes es originario de Santa Clara, Cuba, pero nacionalizado mexicano.

Lleva 30 años viviendo en México y tiene prohibido el ingreso a la isla desde que en 2018, durante una presentación en la Fábrica de Arte Cubano (FAC) de La Habana, dio su opinión acerca del Gobierno.

Pancho Céspedes reveló que fue su opinión acerca de la censura y el éxodo del Mariel, uno de los grandes movimientos migratorios del siglo XX, de 125 mil cubanos a Miami, lo que le garantizó el exilio.

El cantautor saltó a la fama a finales de 1990 con canciones como “Vida Loca”, “Pensar en ti”, “Señora” y “Dónde está la vida”.

AMLO RESPONDE

En su conferencia matutina de este 19 de junio, el mandatario federal afirmó pidió a los medios de comunicación y a sus simpatizantes que se respete la opinión del cubano aún cuando sea extrema:

“Un cantante Céspedes, ayer o antier, dio a conocer que no estaba de acuerdo conmigo y me deseó que me fuera mal… yo lo que quiero decir es que no debemos desearle mal a nadie y que yo no siento ningún agravio de su parte, y les pido a todos que se respete su punto de vista aún cuando sea extremo. Ya lo he dicho muchas veces, yo no soy partidario de la ley del talión, entre otras cosas porque si es ojo por ojo o diente por diente, nos quedaríamos tuertos o chimuelos todos”, dijo AMLO.

El mandatario terminó su conferencia con un video de la canción “Érase que se era”, de Silvio Rodríguez.

