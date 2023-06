Comuna tiene pendientes más de 40 demandas por despido injustificado

PROTESTA DE ÁFRICA SALDAÑA SE POLITIZÓ AFIRMA URUETA MOHA

Aunque ya solucionaron el conflicto laboral con África Saldaña Alderete, el Ayuntamiento de Carmen tiene pendientes más de 40 demandas por despido injustificado a trabajadores del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de Campeche, (SUTPMIDEC), los cuales ocurrieron desde que entró esa administración municipal.

Así lo señaló, José Urueta Moha, secretario general del sindicato, al referir que independientemente de que el acto de Saldaña Alderete se politizó y fue mediático, hay otros trabajadores sindicalizados que están en espera de resolutivo, pero sobre todo que si este Gobierno los quiso correr, sea este mismo el que los reinstale por ser injustificado.

La extrabajadora de Bienestar Social, afortunadamente recibió lo que por ley le correspondía, pues si bien es cierto el Ayuntamiento le ofreció recurso desde un inicio, ese monto no era lo que debía recibir por derecho, señaló.

Ella estaba en su justo derecho de no aceptarlo, después de tanto tiempo de su protesta, lo sucedido el pasado martes fue porque cumplió la Comuna y salieron ganando ambas partes, dijo.

“Estará mejor en su casa, con ese dinero ojalá pueda emprender un negocio, como sindicato estuvimos pendientes de su caso, siempre le dijimos que no le convenía protestar, que lo interesante era la demanda y no estar en esa manifestación que casi cumplía un año, no puedo decir que estuvo bien o mal, pero que bueno que se llegó a esa solución”.

Urueta Moha, dijo que con las reformas en la ley, antes no se podía correr a un sindicalizado, aunque hoy un patrón no puede tener a la fuerza a alguien solo porque un sindicato lo impida, entonces, siempre y cuando le pague lo que compete conforme a derecho las organizaciones no pueden hacer más.

Sin embargo, indicó confiar en que no se den más casos, porque además de África Saldaña, tienen otro buen número de sindicalizados que fueron despedidos por este Gobierno, y hasta ahora no hay respuesta.

“Hay 40 demandas que tiene el Ayuntamiento por despido injustificado sólo de esa administración, pero las vamos a ganar porque son sin justificación, nos dicen en el Tribunal que van en buen tiempo, ahora de las otras quejas son trabajadores de Servicios Públicos, de Apoyo a Instituciones y de otras áreas”.

Aunque muchos empleados han considerado que Urueta Moha, esta doblegado frente a los gobiernos del Estado y Municipal, resaltó que no se trata de pugnas entre sindicato y patrón, en este caso Ayuntamiento, sin embargo, la idea es que puedan trabajar en cordialidad sin necesidad de entrar en conflictos que terminan convirtiéndose en políticos.