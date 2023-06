Congreso petrolero no dejó inversión para Campeche

DESDE CANACINTRA AFIRMAN QUE NO FUE UN EVENTO RELEVANTE

“El Congreso Mexicano del Petróleo no ayudó a los integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, y no se tiene conocimiento de que haya habido alguna firma de convenio o de inversión para Campeche; para nosotros no fue un tema relevante”, afirmó su presidente, Sergio Pérez Barrera.

Quien además afirmo que este evento tan importante lo debió organizar el área de Desarrollo Económico y no la Secretaría de Turismo