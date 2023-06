Entregan fertilizante para calmar a campesinos de Dzitbalché

PERO NO FUE GRATUITO

Ante la amenaza de los campesinos de Camino Real de realizar protestas y huelgas de hambre en palacio nacional, el gobierno de Layda Sansores ordenó que este lunes se entregarán bultos de fertilizantes a productores de Dzitbalché, sin embargo, no fue gratuito, pues como le informamos en este espacio, cada campesino depositó $425 pesos a una cuenta particular, a pesar de que se supone que serían gratuitos, pues así lo prometió el presidente Andrés Manuel López Obrador; por lo que los afectados no descartan una triangulación y desvío de recursos para inyectarlo a las campañas del 2024 en favor de MORENA.

A pesar de que decenas de productores de la comunidad de Bacabchén, La Fátima y Yaxaltún aceptaron pagar y fueron hoy por el fertilizante, ya que les urge; el líder campesino José Arsenio Cauich Ortiz dijo que junto con productores de maíz de los Chenes están pensando en bloquear carreteras para que cumplan la promesa del presidente de la república, de que sería gratuito.