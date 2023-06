Le roban su silla de ruedas a una persona con discapacidad múltiple en autobús

SEYBAPLAYA.— La familia de Emanuel Tun Pérez, una persona con discapacidad múltiple (no oye, no habla y no camina), originario de Seybaplaya, denunció públicamente a la línea de autobúses ATS.



Lo anterior porque su silla de ruedas se extravió estando en el portaequipaje de la citada empresa, la cual ahora se niega a asumir responsabilidad, lo que pone en evidencia su irresponsabilidad y nulo compromiso con sus pasajeros.



El incidente tuvo lugar hace tres días, cuando Emanuel y su familia ocuparon del servicio de transporte para viajar de Mérida a Campeche.

Las paradas fueron en Calkiní, Hecelchakán y Campeche. Para abordar, y en cumplimiento a las normas de la empresa, la silla de ruedas fue colocada en el portaequipaje.



Al llegar a su destino, la familia de Emanuel descubrió consternada que la silla de ruedas ya no se encontraba en su lugar.

Inmediatamente, se dirigieron al personal de la empresa para solicitar ayuda y encontrar una solución.



La respuesta recibida fue que no se harían responsables de la pérdida de la silla de ruedas y que no podían ofrecer ninguna compensación.



Dijeron que ATS no se podía hacer responsable de nada, porque ofrecen un servicio de segunda clase, y no de primera, como lo hace el grupo ADO.



Revisando las cámaras de vigilancia, se constató que la silla de ruedas no fue bajada en la estación de Calkiní, lo indica que el hurto pudo haber ocurrido en la estación de Hecelchakán, ya que al llegar a Campeche no estaba.



Esta situación ha generado indignación no solo a los familiares afectados, también a cientos de familias seybanas y champotoneras que conocen al joven Emanuel. Además de que aseguran que ni de “chiste” viajarían en ATS.