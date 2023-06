La dan por muerta y “revive” en su velorio

Un hecho bastante peculiar ocurrió en Ecuador, donde una mujer “revivió” mientras se realizaba su funeral, con lo cual sorprendió a todos los que estaban despidiéndola. Todo fue compartido en redes sociales gracias a un vídeo que no tardó en hacerse viral.

La mujer, que responde al nombre de Bella Montoya, de 76 años, fue dada por muerta en un hospital de la región de Babahoyo, pero varias horas después, cuando ya se encontraba en el ataúd, sus familiares se dieron cuenta que aún tenía signos vitales.

“Es un milagro de Dios”. Así describió Gilbert Montoya la aparente ‘resurrección’ de su madre, quien fue declarada muerta en el Hospital General Martín Icaza, en #Babahoyo, provincia de Los Ríos. Su madre habría sufrido un segundo derrame cerebral. pic.twitter.com/FcF4nM6Com — Rostros Ecuador (@RostrosEcuador) June 10, 2023

Según medios locales, la familia de la mujer abrió el ataúd para cambiarle la ropa, en ese momento se dieron cuenta que la señora aún estaba viva y se movía.

En las imágenes se puede ver a un hombre, quien narró que se encontraban en la calle Olmedo 509, en Ecuador, donde dieron por muerta a la mujer en el hospital y su familia se dio cuenta de que respiraba.

La familia denunció que llamaron al 911, pero no recibieron ayuda oportuna, ya que les respondieron que más tarde les regresarían la llamada porque no tenían ambulancias para atender esa emergencia.

🇪🇨 | LO ÚLTIMO: ¡Aunque usted no lo crea!



Una mujer que fue declarada muerta por un médico, revivió en pleno sepelio ante la mirada de sus familiares, inmediatamente fue trasladado al hospital Martin Icaza donde la volvieron a atender, ocurrió en Babahoyo, Ecuador. pic.twitter.com/nYn0o5jDab — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) June 10, 2023

Gilberto Rodolfo Balberán Montoya, hijo de la mujer que habían dado por muerta, dijo que esto se trataba de una segunda oportunidad para su mamá, e indicó que el mal diagnóstico de la muerte de su madre se trató de una negligencia médica.

“Levanté la caja y le latía el corazón y la mano izquierda golpeaba la caja. Llamamos al 911 para traerla aquí al hospital”, indicó el hombre.

“El médico que me dijo al mediodía que mi mamá estaba muerta no se encontraba en el sitio. Me atendió otro, y él me le puso oxígeno, la entubaron y llevaron a una sala donde está bajo observación”.

La mujer padecía problemas de hipertensión y del corazón. Comenzó a sentirse mal y su hijo la llevó al hospital Martín Icaza, donde un médico la dio por muerta.

Fuente: Marca