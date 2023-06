Galeón pirata del malecón es símbolo de corrupción: Novelo

AYUNTAMIENTO, TIENE QUE DEMOSTRAR QUE PUEDE APLICAR LA LEY

Gustavo Novelo Torres, ex candidato a la alcaldía de Carmen, denunció que pese a incurrir en ilegalidades por fraccionar un millonario contrato, la supuesta investigación por el desfalco en la construcción del barco Galeón Pirata del Malecón Costero durante el gobierno de Óscar Rosas González no ha procedido y es que la responsable de ese proceso, la ex priista y titular del Órgano Interno de Control, Edith del Rosario López Yáñez, aparentemente está protegiendo sus intereses.

Dijo que el actual Ayuntamiento, tiene que demostrar que puede aplicar la ley.