Minimizan quejas de transportistas por presunto acoso

TRANSPORTISTAS HAN ACUSADO ASEDIO DE ÍÑIGO YÁÑEZ

Aunque los transportistas han acusado amenazas de Íñigo Yáñez Avilés, abusando de su cuestionada cargo, por no estar contemplado en la ley, el director del Instituto Estatal del Transporte Raúl Cárdenas Barrón negó el acoso contra los presidentes de cooperativas y aclaró que Yáñez Avilés no trabaja ni tiene un nombramiento en el IET, sino que solo está colaborando en un proyecto para la armonización de la Ley General de Movilidad y Seguridad Ciudadana; sin embargo aceptó que si tiene un nombramiento otorgado por el gobierno de Layda Sansores, aunque insistió en que no es en ese Instituto.

Minimizó además la exigencia de concesionarios del transporte urbano y de taxistas por no darles a conocer la Ley de Transporte que será modificada, -bajo engaños de que no estaba lista cuando ya estaba hasta en el congreso local- y dijo que cuando se publique en la Gaceta Legislativa, ahí la podrán leer, igual que a toda la ciudadanía.