Ley de Transporte divide opiniones entre diputados

Entrevistados también por el tema de la Ley de Transporte, la presidenta de la Comisión de Movilidad del Congreso Local, Landy Velázquez May, aceptó que no existe iniciativa de ley e ignora las inconformidades de transportistas de la capital, el segundo vocal, Antonio Jiménez Gutiérrez, afirmó que con la empresa ADO se abre una oportunidad para brindar un servicio de calidad, mientras la tercera vocal, Abigail Gutiérrez Morales, dijo que no ha sido convocada para estudiar alguna propuesta de transporte y movilidad.

