Cuñada de la gobernadora justifica trabajos en el centro histórico

La directora general de la Autoridad del Patrimonio Cultural del Estado y cuñada de la gobernadora Layda Sansores, Rosa del Carmen Olvera Salinas minimizó las críticas por los trabajos realizados en el parque principal y el de San Martín, como parte del rescate de espacios del centro histórico, en el cual se invirtieron 100 millones de pesos.

Aunque los campechanos acusan que fue un robo descarado, pues no se hizo nada, ella justificó que no fue una restauración, sino una rehabilitación y por eso no se nota, pero que sí se realizaron los trabajos