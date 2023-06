Veda acaba con miles de familias: Mariano Peralta

LA CRISIS ESTÁ MUY FUERTE Y EL PESCADOR YA NO SABE QUÉ HACER

La crisis está muy fuerte y el pescador ya no sabe qué hacer, manifiesta el presidente de la Sociedad “Pescadores de Puerto Real”.

La veda acaba con el sector pesquero y que el Gobierno dé apoyos por 10 mil pesos por cinco meses sin trabajo, no garantiza el sustento de las familias advirtió Mariano Peralta Ramírez, presidente de la Sociedad “Pescadores de Puerto Real”.

Exigió a los políticos que escuchen la realidad del sector y no se dejen llevar por lo que argumentan los ‘dirigentes’, pues aparentemente ellos son los únicos que se benefician de esas reuniones que organizan, pues al verdadero hombre de mar lo tienen en completa desesperación.

Con el recurso que aportan las autoridades no come una familia durante la veda rigurosa. Es injusto, pero desafortunadamente a lo único a lo que llevan a los pescadores es a robar para llevar el sustento a sus hogares, pues hacer manifestaciones de nada sirve, aseguró desesperado.

A unas semanas de que iniciará la veda, los pescadores están detenidos, porque salir al mar a gastar y no traer especies es más peligroso que quedarse en casa y buscar alternativas para comer, dijo.

Indicó que esos cinco meses impuestos representan el acabose económico.

“Tenemos tres años que hay poca pesca y como siempre lo hemos dicho, nos ponen veda de cinco meses, mal impuestas, no trabajamos porque no hay producto y ni pesca de robalo, la crisis está muy fuerte, el pescador ya no sabe qué hacer, y sufre mucho para llevar comida a su casa”.

“Es nuestra única actividad, sólo eso hacemos y en caso de que sobrevenga alguna emergencia, una enfermedad de donde la van a sostener”.

“Ahorita van a dar siete mil pesos del Gobierno Federal y tres mil el Estatal, entonces me pregunto si con 10 mil pesos comería alguien durante cinco meses, y me parece que no”.

Señaló que recientemente tuvieron una reunión con el diputado federal, Pedro Armentía López y se comprometió a checar el tema de la veda, pero no ha existido respuesta desde la última ocasión que charló.

“Sabemos que si eso se ha impulsado —la veda— durante años, nunca nos hicieron caso, de un día para otro no obtendrán la respuesta que tanto esperan”.

El problema es quien regula esas prohibiciones lo hacen detrás de un escritorio, en algunos casos ni el mar conocen, arguyó.

Lamentó que en los otros acercamientos con quienes son gobiernos ya sea Estatal, Federal y local, los únicos que aparentemente se benefician son los líderes pesqueros, quienes tal vez hablan a su conveniencia, porque de entrada, como pescadores nunca se enteran que dirán y mucho menos que respuestas tienen.

“No sabemos porque nunca invitan a todos a participar en una reunión, no sé si es porque no les conviene o se hacen tontos, para los ‘dirigentes’ todo está bien, pero para los de abajo nos llevan a la fregada”, comentó molesto en relación a las reuniones donde solo acuden ‘líderes’.

Ellos dicen que las vedas tienen como objetivo proteger el periodo de reproducción, reclutamiento y crecimiento de diversas especies, sin embargo, coincidieron en el orden, pero en las formas que usan, solamente parece que lleva el mensaje de “aniquilarnos”, aseveró.

“Sólo nos resta decir que con todo lo que sucede ya vendrán los tiempos en los que quieran votos y les vamos a decir no, cada año que pasa nos siguen abandonando y no se vale”.