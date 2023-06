A diario perdemos 60 hectáreas de selvas

AUMENTA TRÁFICO DE ESPECIES Y PREVALECE SOBREEXPLOTACIÓN PESQUERA

Campeche conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente con deforestación diaria de al menos 60 hectáreas de selvas —unas 22 mil al año—, tráfico imparable de aves y diversas variedades de flora y fauna, sobreexplotación de especies marinas, como pulpo, caracol y pepino, y la erosión de playas por la presencia humana.

En Campeche la Secretaría del Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático y Energía (Semabiece) no cumple con sus funciones, como se probó recientemente con la mortandad de miles de abejas por uso excesivo de agroquímicos en los campos de cultivo industrial de los Municipios de Campeche y Hopelchén.

Mientras los afectados pidieron la declaratoria de “Emergencia Ambiental” por la importancia de las abejas en la preservación del ecosistema, para la Semabicce no hubo ninguna catástrofe por la muerte de miles de esos insectos, y se limitó a recomendar a los apicultores no colocar sus apiarios cerca de zonas donde riegan insecticidas en los campos de cultivo.

Del tráfico de especies de fauna, Campeche está en el panorama nacional como zona de donde se extraen como jaguares y ocelotes. También prevalece el tráfico de aves, como loro y tucán, reptiles como iguanas y serpientes, y la caza del venado.

En el área forestal Campeche perdió el 28 por ciento de su cobertura de árboles, 10 por ciento de bosque primario y cada año deforestan más de 22 mil hectáreas para ampliación de superficie agrícola y tala ilegal, y más recientemente para construir el Tren Maya, que además de fragmentar el hábitat y separar rutas, ocasionará que animales silvestres queden más vulnerables a la caza y atropellamiento en carreteras.

El portal de Global ForestWatch señala que se registraron 20 mil 562 alertas de deforestación en Campeche del 22 al 29 de mayo de este año, con cobertura de 240 hectáreas.

En 2010 se tenían 4.40 mega hectáreas de bosque natural, con extensión del 77 por ciento de su superficie. En 2021 perdió 31.7 mil hectáreas de bosque natural, equivalente a 13.9 mega toneladas de emisiones de CO2.

Desde 2002 hasta 2021 Campeche perdió 225 mil hectáreas de bosque primario húmedo, lo que representa 28 por ciento de su cobertura de árboles El área total de bosque primario húmedo disminuyó en 10 por ciento en este periodo.

Además, desde diciembre de 2022 y finales de febrero de 2023, se han registrado 510 alertas de deforestación en los límites de Balam-Ku, área natural de Campeche, que tiene la categoría de Zona Sujeta a Conservación Ecológica.

En el Estado los temas de medio ambiente se encuentran un poco descuidados, porque a pesar de los esfuerzos de diferentes instituciones, como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático y Energía (Semabicce) y Procuraduría Federal para la Protección del Ambiente (Profepa), entre otros, son pocas las acciones que impactan en la problemática.

Así lo consideró la representante del Grupo Profauna, Dayna Miran- da Pérez, al plantear que son pocos los recursos destinados para atacar los diferentes ámbitos. Lo peor es que falta mucho para avanzar.

La pérdida del hábitat es problema de erosión, y se puede apreciar en la parte de Sabancuy, Carmen, donde más se ha pronunciado la pérdida de playas y zonas de anidación, debido a las mareas, el nivel del mar, las temporadas de lluvias y la extracción ilegal de arena, precisó.

Todo tiene un impacto, explicó, y con la construcción del Tren Maya ha habido fragmentación del hábitat y de corredores, lo que afectará en un futuro inmediato a las especies. Ese corredor crea una separación de rutas y están quedando más vulnerables a la caza y el atropellamiento en zonas de carretera, sostuvo.

Antes había deforestación en las zonas selváticas, y ahora con las construcciones e invasión de camiones, se agrava la problemática, cuando las autoridades estaban redoblando esfuerzos para tratar la tala ilegal. Falta ver cuáles son las cifras, para saber qué tanto avanzó la problemática.

En el caso de las playas, la contaminación es tema presente por muchos años, porque no hay reducción real de la basura. Como sociedad no hemos cambiado los hábitos de consumismo y el servicio de recolecta no da abasto, por lo que gran cantidad se queda en calles, playas y áreas rurales.

El representante de UINIC, Waldemar Caraveo Medina, indicó que como ambientalista y biólogo, la roza, tumba y quema ha afectado a las zonas de selva, pero en Campeche y Carmen lo que más afecta es la quema de basura y el control desmedido de la tenencia responsable de mascotas.

Todavía no se tiene conciencia de que las heces fecales de los perros se tienen que recoger, porque se secan, hacen polvo y liberan al ambiente, causando problemas respiratorios como asma o infecciones. Se volvió conflicto de salud pública, porque no hay manejo responsable de los dueños de recogerlas.

A pesar de que existen leyes ambientales, agregó, falta ampliar la cobertura digital, porque tampoco se multa, detiene o regula la venta de animales por Internet, no sólo de mascotas, sino también de productos que no están regulados o con alguna certificación, lo que se libe- raalambiente y no la larga pueden causar problemas, apuntó.

Muchos medicamentos u otros productos son liberados al agua y llegan al mar, y cuando comemos las especies marinas, que es típico de la entidad, los podemos consumir, y eso a largo plazo puede ocasionar problemas de salud, sostuvo