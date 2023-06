Transportistas del estado enviaron un oficio al congreso local, acusando que el gobierno de Layda Sansores no les permitió leer el proyecto de la ley de Transporte del Estado -a pesar de que ellos son los principales implicados- pues les dijo que aún no estaba listo, y resulta que no solamente ya está terminado, sino que incluso ya fue turnada al poder legislativo para su análisis y discusión, por lo que solicitan una copia.

Comparte esto: Twitter

Facebook