Mauricio Vila vuelve a endeudar a los yucatecos

CON COMPLICIDAD DEL CONGRESO LOCAL

Por cuarta ocasión el gobierno de Mauricio Vila Dosal contrajo una nueva deuda para el Estado. El Pleno del Congreso local aprobó con 22 votos a favor y 3 en contra, la autorización para que el Ejecutivo Estatal solicite un préstamo por arriba de los 3 mil millones de pesos para la ampliación del puerto de altura de Progreso.

Los diputados, Gaspar Quintal Parra y Karla Franco Blanco, ambos del PRI, así como el morenista Rafael Echazarreta Torres, votaron en contra del dictamen por el que se autoriza el empréstito para dicho proyecto.

A través de sus redes sociales Gaspar Quintal Parra, manifestó categóricamente su inconformidad…

“Votamos en contra de que el actual Gobierno del Estado endeude por CUARTA VEZ a los yucatecos por más de 3mil millones.

Una deuda sin planeación, no prevista en la presupuestación y que compromete los recursos de este año en cuanto a programas sociales.

– No es correcto aprobar un millonario crédito cuando la Federación ni siquiera ha entregado la concesión de los servicios del Puerto de Altura al gobierno estatal, es decir, no se puede hablar de un autofinanciamiento del crédito; ni construir en una obra que no es propia.

– El Puerto de Altura, fue un sueño de más de 40 años de muchos yucatecos, denostada en un principio pero impulsada por un Priísta que sabía #trabajar, Don Victor Cervera Pacheco, con el apoyo de gobiernos federales emanados del PRI, siendo la obra de infraestructura más importante de nuestro Estado, realizada sin endeudar a los yucatecos.

Por todo lo anterior en el PRI estamos en CONTRA de aumentar la deuda pública estatal, siempre estaremos a favor de un Yucatán más justo donde cada peso se use de manera que no se vea comprometido el estado, pero sin endeudar a las próximas generaciones.