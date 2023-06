Regidora denuncia ser víctima de acoso laboral en el ayuntamiento

A través de su cuenta de Facebook, Karina Isabel Pinzón Valencia, octava regidora del Ayuntamiento de Seybaplaya, denunció ser víctima de acoso laboral, hostigamiento y violencia política de género dentro de la comuna.

Pinzón Valencia pertenece al partido Movimiento Ciudadano, y tiene a su cargo la Comisión de fomento y difusión de los derechos humanos.

Al compartir una publicación sobre violencia laboral en su red social, expuso: “ He tratado de levantar actas, he recibido este tipo de atropellos en el ayuntamiento y he acudido a levantar actas y simplemente me han dicho que no procede desde el secretario hasta uno que otro director y fotógrafa han tenido esta penosa actitud”

La cabildante cerró su publicación con los hashtag #AcosoLaboral y #ViolenciaPolíticadeGnénero, respectivamente.

Telemar intentó localizarla cpara que explicara esta situación, pero no fue posible.