MORENA tiene 5 aspirantes a la gubernatura

Y NO DESCARTA ALIANZAS CON OTROS PARTIDOS

Aunque por el momento aseguró que no existen posibles alianzas para las elecciones de 2024 en Yucatán, la dirigente estatal de Morena, Alpha Tavera Escalante no descartó esta posibilidad, pues reconoció que solos no la tendrán fácil.

Alpha Tavera también informó que, hasta el momento, cinco personas, han levantado la mano para contender por la gubernatura de Yucatán, mientras que, pero, nadie lo ha hecho para la alcaldía de Mérida.

Los que hasta ahora han manifestado su interés de ser la abanderada o el abanderado para la gubernatura son: el delegado del Gobierno Federal, Joaquín Díaz Mena; el secretario general del Infonavit, Rogerio Castro Vázquez; la senadora Verónica Camino Farjat; el senador y ex panista, Raúl Paz Alonso y la diputada federal, Rocío Barrera Puc.

Sin embargo, pidió a estas “corcholatas” no adelantarse a los tiempos electorales.