Expediente: 14 de mayo de 2023

ILEGÍTIMO EL FISCAL ANTICORRUPCIÓN

Loreto Verdejo Villacís tuvo la oportunidad de pasar a la historia de Campeche como hombre congruente, íntegro, honesto a carta cabal y respetuoso del Estado de Derecho, pero prefirió seguir el camino fácil, de recurrir a toda suerte de estratagemas legaloides y otras tantas de plano ilegales, para obtener el cargo de fiscal anticorrupción del Estado de Campeche. O sea, mediante corrupción alcanzó el cargo.

Llega al cargo manchado, desprestigiado, despojado de toda autoridad moral para el combate a la corrupción. Es un elemento más de los corruptos juegos del poder que recurren a lo que sea, para salirse con la suya.



Detrás de su designación está el dinero que manejan los morenistas para agenciarse votos. Corrompieron a diputados del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano para respaldar la propuesta de imponerlo.



Violaron procedimientos legales de las comisiones legislativas, y sesionaron en lo oscurito, con votos comprados y ausencia de quienes se oponían a la farsa. No enteraron oportunamente a los diputados del orden del día de la sesión en que se votaría el nombramiento, y a otros los “invitaron” a no presentarse para evitar cualquier riesgo de no ajustar el número que requería la mayoría calificada.



Y al final ocurrió lo que todos esperaban, lo que se había anticipado. Una farsa desde la emisión de la convocatoria para simular pluralidad y diversidad de posturas, que nunca escucharon, analizaron, ni tomaron en cuenta, pues todo el carnaval de comparecencias y entrevistas tenían la exclusiva finalidad de legalizar la imposición de Loreto para una posición que, de entrada, ameritaba calidad moral, de la que carece el nuevo funcionario.



No se equivocan quienes afirman que el nuevo fiscal anticorrupción será instrumento del nefasto desgobierno de Layda Elena Sansores San Román para perseguir, hostigar e intimidar a adversarios políticos y mantener a raya a colaboradores y funcionarios de las dependencias estatales y municipales, ya sea porque o no pertenezcan a su grupo político por ser “recomendados”, o porque intenten brincarse las trancas y desobedecer alguna de sus órdenes. Usted sabe lo veleidosa, caprichosa y arbitraria que siempre ha sido.



Por eso es ridículo que el presidente de la Comisión de Gobierno y Administración del Congreso, el veracruzano diputado plurinominal Alejandro Gómez Cazarín, haya salido a presumir, el día de la imposición, que “todo salió a la perfección”.



“Vine como doctor a esta sesión, porque vine a operar, hoy creo que me salió bien la operación” tartamudeó, como siempre, y calificó como ‘bonita’ la votación, porque —presumió— hasta los priístas Noel Juárez Castellanos y Rigoberto Figueroa Ortiz lo avalaron.



No dijo cuánto le soltó al diputado oaxaqueño-seybano Noel Juárez ni al candelarense Rigoberto Figueroa, pero en los pasillos del Congreso se comenta que ambos están a punto de cambiar de camiseta para ser postulados como morenistas a las alcaldías. Sería más adelante. Cada voto a favor de la corrupta iniciativa de Morena se negoció en cash.



Por eso Gómez Cazarín miente cuando asegura que “la elección fue transparente y no hubo nada en lo oscurito”. En Campeche recordamos lo que pagó para convencer a varios diputados para que se pongan la camiseta guinda e integren a la bancada morenista, aunque se disfracen de “independientes”.



La bancada de Movimiento Ciudadano ha denunciado la corrupción. Que el Congreso soborna a diputados, y ha presentado pruebas, y nadie investiga las bochornosas denuncias que aplastan la falsa aseveración de Gómez Cazarín de que nada en lo oscurito.



Una mancha más al torcido jaguar que prometió no mentir, no robar y no traicionar, y que en los hechos es todo lo contrario, incluso poner color guinda a la corrupción que protegerá un servil Loreto Verdejo Villacís.

ACARREADOS CONTRA ABUCHEOS

Hay enojo en la directiva del Club Piratas de Campeche, no sólo por los pésimos resultados de los mediocres jugadores que integran el roster, sino porque la gobernadora Layda Sansores pretende manejar a esa empresa como una dependencia más de su Administración.

Acostumbrada a su muy particular estilo, la mandataria no fue al estadio a lanzar la “primera bola” el día del partido inaugural, sino cuando se le pegó la gana.

Dicen que le da pánico enfrentar la ira popular, y por eso no se para en sitios públicos que no hayan sido preparados por sus colaboradores. Usted sabe: llenarlos de infiltrados y paleros, a los que les pagan por echar porras y pedir selfies.



Nos cuentan que un día antes de la inauguración de la temporada beisbolera, la directiva del equipo estaba con el Jesús en la boca. El Ayuntamiento no les había dado la certificación de Protección Civil. Pero la alcaldesa Biby Rabelo se portó accesible y las liberó sin borlotes. En agradecimiento, la directiva la invitó a lanzar la primera bola.



La gobernadora prefirió irse de la ciudad a la precampaña con su corcholata, pero cuando se enteró de la invitación a Biby, estalló en cólera, arrojó por la boca víboras prietas y tepocatas y amenazó con expulsar de Campeche a los empresarios que recién adquirieron la franquicia, si le concedían ese honor a su acérrima enemiga. Y recularon.



Claro, la alcaldesa no quedó contenta con el desaire y aplicó a la directiva pirata la ley municipal en materia de espectáculos y venta de boletos, e inspecciones por las deficientes condiciones en que se encuentra el —paradójicamente— recién remodelado estadio.



Nos cuentan que la gobernadora exigió a la directiva todo el boletaje del partido al que acudió a lanzar la “primera bola”, porque no quería correr ningún riesgo. Llenaría las gradas con sus porristas y paleros para evitar desaguisados. Empero el problema vendría con el Ayuntamiento, pues sus inspectores checaron los boletos, y con esa base le cobraron el impuesto a la directiva.



Doble pérdida millonaria, nos dicen. Por un lado, por entregar a la gobernadora cinco mil “cortesías” para sus paleros, y por otro, para pagar el impuesto por quienes ingresaron al estadio a echarle porras a Layda, sin importarles el resultado del marcador del encuentro entre Piratas y Leones.



¿Abuso de poder? ¿Pánico a la ira popular por los nulos resultados de este gobierno que sólo sirve para hacer el ridículo? ¿Demencia senil? Usted opine, apreciado (a) y respetado (a) lector (a).

REBELIONES EN BANCADA MORENISTA

No todos en el Congreso se tragan las mentiras de Alejandro Gómez Cazarín. Tampoco ceden a sus pretensiones, ni acatan ciegamente sus órdenes. Se dice que son más dóciles panistas e “independientes” a las órdenes del veracruzano, que los morenistas, y la razón es simple. Mientras a los primeros les barniza la mano con hartos billetes, a los propios los engatusa con demagogia de la 4T.

Uno de los que se saltaron la tranca esta semana fue el carmelita Jorge Luis López Gamboa. No sólo rompió lanzas contra su coordinador Gómez Cazarín, sino contra la gobernadora Layda Elena Sansores San Román. ¿La razón? Las campañas preelectorales de las corcholatas morenistas.



López Gamboa está con el tabasqueño Adán Augusto López Hernández, y la gobernadora, junto con Gómez Cazarín, desvían dinero público para impulsar a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo.



Y no lo decimos nosotros ni los diputados mocistas. No. Es el legislador de Morena López Gamboa. Sostiene que desvían más de 250 millones de pesos anuales a destinos que oficialmente nadie conoce. Citamos sus palabras textuales, que se pueden corroborar en su perfil de Facebook:

“Esto no es la transformación. Los que hablan de unidad, qué farsantes son. ¡La unidad no se impone! El pueblo es sabio, el pueblo manda.



En Campeche atravesamos una frase de Shakira: ‘Ciega, sorda y muda’, en algunas instancias, que han servido de tapadera para el Congreso, y es que el pueblo merece saber la verdad, la aplicación y destino de recursos por más 250 millones de pesos anuales.



Quiero, me gustaría saber qué pasa con la Auditoría Superior del Estado y de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche, pues se pasan por el ‘arco del triunfo’ la realidad y sirven de tapadera del Poder Legislativo en materia de desvío de recursos y aplicación de los mismos.



Recordemos, la ley dice a su letra; ‘aquellos servidores que omitan o no denuncien actos de corrupción serán cómplices y podrán ser removidos de sus encargos’.

¿Será acaso que exista complicidad? ¿Recibieran sus ‘moches’? Conocen actos así.. losleo…¡ ¡Requerimos obras, infraestructura en todo Carmen!”.



Fuertes palabras del morenista, que denuncia desvío de recursos públicos, y sostiene que la justicia es “ciega, sorda y muda” (¿o se habrá referido a la gobernadora?), ya que se permite la opacidad de más de 250 millones de pesos anuales, lo que es equivalente al presupuesto asignado a Gómez Cazarín.



¿Investigarán la denuncia? O como suponemos, ¿obligarán a López Gamboa a desdecirse o lo expulsarán de Morena y lo acusarán de estar vendido con Alito o con Eliseo?



La acusación es tan grave, que esperaríamos aclaración contundente si gobernara gente honesta. Pero como quien está a cargo es tremenda pilla, imperará el silencio, el desdén, y por abajo, la sanción a quien se atrevió a denunciar la corrupción y el desvío de dinero en el Gobierno de Todos los Sansores.

DELITOS PRESCRIBEN EN SIETE AÑOS

Como siempre, la diputada Tania Larios Pérez fue contundente, firme, segura, expresiva, sincera y reveladora, cuando se refirió a la Alcaldía Álvaro Obregón administrada por la hoy gobernadora de Campeche, Layda Elena Sansores San Román.

Citamos textual la denuncia, en espera de que los órganos electorales investiguen, y que alguna otra instancia impidar que continúen las graves irregularidades que caracterizan el corrupto Gobierno de Sansores San Román.



“Buenas tardes, envío una denuncia contra las autoridades de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche (Cotaipec), principalmente contra sus autoridades al mando que son el licenciado Néstor Cervera Cámara, como comisionado presidente, y que no desempeña su papel, y en contra del licenciado Juan Carlos Cuevas Ibáñez, que se ostenta como Secretario Ejecutivo, y que está abusando de su poder y autoridad, al realizar hostigamiento laboral y acoso sexual en contra de los trabajadores, al igual que está ejecutando despidos injustificados, a pesar de que el Comisionado Presidente tiene conocimiento de todo. Unos de los muchos sucesos que están pasando y que pasaron son:

Obligar a los trabajadores a afiliarse a Morena. Asistir a eventos fuera del horario laboral. Obligar a quedarse más tiempo del horario laboral establecido en el área de trabajo sin horas extras. Utilizar a mujeres del trabajo como edecanes para sus eventos. Juan Carlos Cuevas Ibáñez amenazaba, obligaba, intimidaba, acosaba y hacía comentarios sexuales y despectivos hacia las mujeres. Todo esto, amedrentando que si no se acataban las órdenes serían despedidos inmediatamente, tal como está sucediendo, mencionando que son órdenes de la Gobernadora, ya que el susodicho Lic. Juan Carlos Cuevas Ibáñez afirma que está bien protegido por ella, y todo esto es para acomodar a sus familiares y a su gente en los puestos vacantes, y con altos sueldos. Dijeron que iban apoyar a las mujeres y no lo están haciendo. La incongruencia de meter gente del partido Morena que está abusando de su poder y autoridad para humillar a las mujeres”. Hasta ahí el escrito. Y la pregunta, ¿quién puede investigar estas irregularidades? ¿Hay alguna institución no contaminada por Morena, capaz de auxiliar a los trabajadores? ¿O todo está perdido y los ciudadanos estamos en manos de una nueva mafia del poder, que se vale de todo para perpetuarse en el cargo? ¿Hasta dónde llegarán? ¿Qué más cosas veremos, mío Cid?

