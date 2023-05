Pozos Lanz contradice a subsecretario de seguridad

Al ser cuestionado sobre los continuos robos que afecta a los planteles educativos el secretario de Educación, Raúl Pozos Lanz, contradijo al subsecretario de Seguridad Pública Alejandro Yosafat García quien hace unos días afirmó que si hay recursos para atender la inseguridad en las escuelas.

Pozos Lanz le pidió al jefe policiaco que le diga en donde están esos recursos, porque ellos no tienen, y hasta ironizó al señalar que les han pedido a los ladrones que ya no roben en las escuelas, pero que no les hacen caso.

Dijo que le encantaría que haya un velador en cada escuela y una patrulla en cada colonia, pero no se puede.

Reconoció que tan solo el año pasado, más de 70 escuelas fueron saqueadas por los delincuentes.