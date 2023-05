Atastecos en completo abandono

AUTORIDADES NO HAN MOSTRADO INTERÉS POR MEJORAR

Las expectativas para promocionar las áreas turísticas de Atasta, se esfumaron con el gobierno de Pablo Gutiérrez Lazarus y el de Layda Sansores; ya que las actuales administraciones tanto municipal como estatal, no han mostrado interés por darle mantenimiento a las áreas turísticas que lucen descuidadas; y solo los engañaron con la promesa de la reconstrucción del malecón y sus áreas verdes, afirmaron pobladores de ese lugar.

Lamentaron también que el actuar presidente de la junta Municipal de Atasta Hermilo May no los apoye en sus gestiones y le recordaron que aunque él no es de Atasta, se le olvidó que los representa; y que son la cabecera municipal de siete pueblos.

“Es una lástima porque la Laguna de Atasta es preciosa, muchos lugares desearían tenerla; económicamente tenemos acá la Planta de Nitrógeno Cantarell y tenemos la otra Planta de Gas, tenemos pesca, tenemos plataformas, pero vamos en retroceso”, lamentaron.