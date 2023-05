Expediente: 7 de mayo de 2023

INDAJUCAM, MONUMENTO A LA CORRUPCIÓN

Sin respuestas han quedado los planteamientos de los trabajadores del pomposamente denominado Instituto de Acceso a la Justicia de Campeche (Indajucam), respecto a los graves hechos de corrupción, tráfico de influencias, amiguismos, compadrazgos, desvíos de recursos, acosos laboral y sexual, violación a la Ley de la Defensoría Pública y otras tantas irregularidades, que ameritarían la destitución de su titular, Luis Humberto López López.

Pero como todo se hace al revés desde el inicio de esta Administración gubernamental el pasado 16 de septiembre de 2021, la corrupción se premia, no se castiga. Entonces que no sorprenda si en una de las ridiculeces de los Martes de Enjuagar se designa al abogado López López como “gobernador por un día”, o bien se le promociona a un cargo de mayor relevancia, luego de aprobar el curso intensivo de corrupción en el Indajucam.

Admitamos que la reputación de López López no ha sido pulcra. Como abogado litigante ha sido denunciado penalmente por recurrir a jugarretas fuera de la ley para ganar casos judiciales, principalmente de divorcio o pleitos familiares. Falsedad de declaraciones y alteración de documentos oficiales han sido algunas de sus estrategias para triunfar, y no pocos de sus adversarios lo identifican como el “abogado destructor de familias”. De su vida personal y privada no hay mucho que decir. Cada quien vive a su manera, pero modelo de decencia y virtud jamás ha sido.

Por eso a casi nadie sorprendió la difusión de sacusaciones por graves irregularidades desde su llegada al Indajucam, nombre ostentoso y no del todo preciso que se le otorga al Instituto de Defensoría Pública, encargado de asesorar jurídicamente a personas de escasos recursos, a las que ahora se les pide una “cuota de recuperación” o “donativo”, como ocurre a la entrada del balneario San Lorenzo.

Las redes sociales están inundadas de acusaciones contra López López. Desvío de recursos, pagos de facturas apócrifas, robo de gasovales, manipulación de apoyos y compensaciones incompletas al personal —aunque los obligan a firmar por cantidades mayores—, maltrato verbal, acoso laboral y contratación de amigos y recomendados con sueldos de 30 mil pesos al mes.

No sólo eso. Canceló el pago de viáticos al personal que sale a comisiones o eventos, y traslados a las salas en Kobén y en la Fiscalía, porque para ellos no hay vehículos. Los automóviles los utiliza personal de su despacho particular, a quienes también les dio plazas “de élite” como directivos o administrativos con salarios de 30 mil pesos mensuales, entre ellos su contador y su secretario particular.

La Ley de la Defensoría Pública le impide litigar. Establece que los servidores públicos están impedidos para llevar asuntos particulares, y López López argumenta que esa prohibición no le aplica, por ser director, por lo que es común que haga a un lado sus funciones para atender sus casos. Desde hace meses lo sabe el secretario de Gobierno, el chiapaneco Aníbal Ostoa Ortega —su superior jerárquico—, y la gobernadora Layda Elena Sansores San Román, quienes toleran de manera cómplice y a la vez violan la ley.

La mayor inconformidad e indignación y la prueba de la paradójica injusticia, es que los trabajadores de base, que empezaron desde abajo y se han roto el alma por el prestigio y la reputación del Indajucam, fueron desplazados impunemente. Se les hizo a un lado de promociones y convocatorias para mejorar su estatus laboral, para abrirle paso a los amigos, recomendados, empleados o socios de López López, con sueldos de hasta 30 mil pesos al mes, mientras que los abogados de oficio entre cuatro mil 500 a siete mil pesos quincenales.

Entre los beneficiados están Luis Alberto Alcocer Gómez, Eduardo Enrique Mex Pérez, Luis Ermilo Mex Collí, Mildred Verónica Magaña Rodríguez, Anahí Guadalupe del Carmen Pérez Uicab, Teresa de Jesús Avilés Rocha, Lizbeth del Carmen Pech Cu y Fernando Alberto Ríos, todos exempleados de la Fiscalía, que en su momento hicieron trabajos sucios para López López.

Sin olvidarnos, claro, de la exdiputada priísta Leonor Elena Piña Sabido, quien a cambio de unos pesos modificó su discurso antilopezobradorista, y ahora es una más de las focas aplaudidoras de la 4T campechana. Diez recomendados en quienes se fugan 300 mil pesos mensuales, o alrededor de tres millones 600 mil pesos al año.

Como si esos hechos de corrupción no fueran suficientes, los inconformes padecen el maltrato de López López, a quien calificaron como misógino, elitista, vulgar y grosero. “Como es homosexual, señalan, tiene en nómina a varios de sus mancebos, a quienes les facilita vehículos del Indajucam y les compra pizzas en la pizzería LOP, de su propiedad, aunque la tiene a nombre de un prestanombre”.

Además niega transportación al personal jurídico, que no tiene computadoras. Les quitó las laptops, lo que no les permite abrir el material que les entregan en discos compactos, y se ven obligados a asistir a las audiencias sin carpetas ni documentos, dejando a los usuarios indefensós. Equipo, oficinas, instrumentos y asesorías están al servicio del personal de su despacho particular, por lo que se configuran los delitos de peculado y desvío de recursos públicos.

Nos aseguran que quejas y denuncias fueron turnadas a la Secretaría de la Contraloría, para que investigue. Y no tendría que esforzarse mucho. Bastará con revisar nómina, ingresos de recomendados y mancebos del director, para confirmar la veracidad de lo hasta aquí reportado.

Lo lamentable es que no se percibe voluntad para corregir, ya que esta miope Administración que encabeza Layda Elena Sansores San Román no admite que haya corrupción en sus filas y entre sus funcionarios. Por ello pasa su tiempo buscando “corruptos” de administraciones pasadas y en otros partidos.

A pesar de que es un tema que se viralizó en redes sociales y trascendió a las páginas de medios de información, como TRIBUNA, la gobernadora no le destinó ni un segundo en su pasada emisión del Martes de Enjuagar, lo que confirma que los afectados tendrán que perseverar e insistir en su denuncia ante la tolerancia y complicidad exhibida en los altos niveles del Gobierno. Una prueba más de la impunidad que prevalece en esta administración sansorista, con la que sí se puede acabar.

TARDE, PERO LO CORRIERON

Trabajadores y empleados del Instituto Estatal de la Educación para los Adultos acaban de dar una ejemplar lección de congruencia, decisión, lealtad a ideas y principios y unidad y solidaridad en defensa de la razón y la verdad.

Por ello merecen el reconocimiento y destacar que cuando se quiere, se puede. Que se lea bien y se escuche lejos y fuerte. Dieron muestras de dignidad.

No hay petición social que no se cumpla, por mucha que sea la fuerza del poderoso, sátrapa o tirano, cuando prevalece la unión de los afectados, victimados o lesionados. Esta es una probanza más de que nada es más fuerte que un pueblo unido.

A la gobernadora Layda Elena Sansores San Román no le quedó otro remedio que despedir del IEEA al bribón, deshonesto y déspota exdiputado morenista Ricardo Sánchez Cerino, a quien había impuesto como director general el 6 de octubre de 2021. Su desempeño fue malo y cuestionado desde su inicio, y tras cuatro meses de denuncias públicas de comportamiento ilegal, corruptor, corrupto, abusivo y dictatorial, debió reemplazarlo por Víctor Manuel Sarmiento Maldonado.

¿Quién es, cuáles son sus cartas credenciales, quién lo recomendó o quién está detrás del nombramiento? Sansores San Román no lo informó, pero los miembros del sector educativo no tardarán mucho en identificarlo, reconocerlo, censurarlo o acusarlo. Saben que lograron justicia, pese a la cerrazón oficial, y seguramente aprendieron la lección y defenderán su triunfo.

Como adelanto a lo que pudiera esperarse, la mandataria le deseó a Sarmiento Maldonado mucho éxito en esta nueva encomienda, en la que está segura sabrá desempeñarse de la mejor manera, en beneficio de quienes quieren superarse. Pues sí, los trabajadores desean, quieren superarse, por lo que no desesperaron en su intento de cambio, que finalmente alcanzaron.

SÁNCHEZ, CHIVO EXPIATORIO

De muy buena fuente se nos ha informado que el futuro del hoy exdirector del Instituto Estatal para la Educación de los Adultos (IEEA), Ricardo Sánchez Cerino, es bastante sombrío. Y enfrenta riesgos.

Su administración de escasos año y siete meses —fue designado el 6 de octubre de 2021 y lo destituyeron el 29 de abril de 2023—, se caracterizó por las arbitrariedades, la corrupción y el saqueo. Las denuncias de sus arbitrariedades fueron constantes.

Y si bien es cierto que los sindicalizados ya habían sido enviados desde enero de este año a encabezar manifestaciones de protesta para exigir su cese, tuvieron que pasar cuatro meses de plantones y paros constantes, para que les concedieran una respuesta afirmativa a su demanda. Y lograron doble cometido, pues junto con Sánchez Cerino también fue cesado días antes su segundo de a bordo, el también carmelita Freddy Huerta Pantoja, quien disfrutaba de poder plenipotenciario para hacer y deshacer, y se dice que también se sirvió con la cuchara grande.

Sánchez Cerino no se quería ir. Dicen que buscó protección por todos lados. Apeló a su pasado 100 por ciento morenista, a su disciplina para no provocar un cisma en la pasada elección que permitiera el triunfo del prianista Pablo Gutiérrez Lazarus, a su presunta cercanía con el secretario de Gobierno, el chiapaneco Aníbal Ostoa Ortega, pero el destino jugó en su contra.

Buscó por teléfono a la gobernadora para implorar clemencia, pero no le contestó, y se negó a acudir a Palacio a firmar la renuncia que ya le habían redactado desde hacía al menos dos semanas.

Finalmente, la gobernadora el sábado 29 de abril subió a sus redes sociales la información de que Víctor Manuel Sarmiento Maldonado era el nuevo director del IEEA y con ello de facto dio a conocer el cese de Sánchez Cerino. No hubo más información, no se dijo nada de las peticiones de los sindicalizados, y tampoco si investigarían sus desvíos y las quejas.



En sus protestas, los trabajadores del IEEA lo acusaban de déspota y prepotente y hacer cambios y adscripciones arbitrarias, y violando el contrato colectivo de trabajo. Hubo denuncias por nepotismo, pues varios parientes de primero y segundo grado de Sánchez Cerino ingresaron a la nómina con sueldos elevados, y los reportes por malos manejos empezaron a aflorar.

A la violación al contrato colectivo de trabajo, retrasos en el pago de viáticos, vehículos en mal estado, los cuales ponen en riesgo su integridad cuando salen de comisión; acoso laboral y trato irrespetuoso, los sindicalizados le añadieron cambios de adscripción sin solicitud del empleado, sino sólo a conveniencia de las autoridades, sin considerar experiencia en el puesto y la calidad del trabajo, como marca la cláusula 27 del CCT, expusieron.

Denunciaron también el intento de incriminación en movimiento de origen dudoso al personal de base, lo cual agravia la honorabilidad del sindicato y los empleados, y pone en entredicho su reputación y profesionalismo. Tampoco les proporcionaron el equipo de protección personal que requieren para desempeñar sus funciones, como marca la cláusula 85, fracción XXI.

Exigieron a las autoridades estatales auditar las finanzas del IEEA, y que les brinden información de las bajas del parque vehicular, ordenadas por Sánchez Cerino para subastar, sin olvidar que en diciembre pasado los trabajadores recibieron pavos de cuatro kilos —en lugar de ocho o 10 kilos—, muchos en mal estado y descuartizados, por lo que presumieron que el exdiputado local hizo negocios con esta prestación.

Son acusaciones que pesan bastante. A Sánchez Cerino le arman un expediente como para presentarlo en unas cuantas semanas como uno de los primeros funcionarios de la 4T campechana, procesado por casos de corrupción. Lo necesita este Gobierno sansorista para “demostrar” que si es cierto su compromiso con la legalidad y la transparencia, después de que dejó partir impune de Cultura a Eutimio Sosa, pese a las irregularidades que le exhibió en redes sociales el periodista Ronny Aguilar.

Ante los rumores de que el exdiputado carmelita se convertiría en el chivo expiatorio elegido para que la gobernadora Sansores se deje de morder la lengua cada vez que hable de combate a la corrupción, Ricardo Sánchez fue a tocar las puertas del equipo de campaña de Adán Augusto López Hernández, pero al parecer lo batearon y ahora busca colarse en la de Marcelo Ebrard. Está desesperado y sabe que alguien tendrá que pagar los platos rotos, como se dice cotidianamente.

Por allá seguirá toda su parentela, sus sobrinitos, sus comadres y compadres, sus recomendados y sus incondicionales, saqueando impunemente el presupuesto público, pero con uno es suficiente para pagar por todos y a ese ya lo cesaron el sábado pasado y lo están investigando con lupa a fin de fundamentar jurídicamente lo que más adelante le vayan a endilgar.

PARCIALIDAD EN COMPETENCIA DE MORENA

Los compromisos de la gobernadora Layda Elena Sansores San Román con la corcholata jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheimbaum Pardo, se traducen en una desigual competencia para los demás participantes en busca de la postulación por Morena a la Presidencia de la República. ¿En qué condiciones quedan los secretarios de Relaciones Exteriores y de Gobernación, Marcelo Ebrard Casaubón y Adán Augusto López Hernández?

Aún peor, Sansores San Román ha sido muy dura, grosera y ofensiva en comentarios, calificaciones y observaciones a López Hernández y al coordinador parlamentario morenista en el Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila. No ha tenido medición en sus insinuaciones y comentarios.

Ha enfocado sus baterías en las últimas semanas en contra del secretario de Gobernación, particularmente con el señalamiento de que se equivocó al designar funcionarios en algunas entidades del país, y en especial el diputado José Luis Flores Pacheco, al que no baja de traidor, porque asegura compartió información de su campaña con el dirigente nacional del PRI, Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, a cambio de unos pesos.

Lo denunció pero no lo comprobó, la Comisión Nacional de Honor y Justicia de Morena desechó sus supuestas pruebas por considerar que eran fabricadas, editadas e inventadas, por lo cual el legislador no fue expulsado de Morena, como eran sus intenciones. Fracasó en su intento, buscado desde varios ángulos.

Sansores San Román no conoce la congruencia, la lealtad, la fidelidad y el compromiso. Ha andado como en el juego de pepino vecino, de un partido político a otro. Sólo le ha importado su bienestar personal, y en ese tránsito no la han detenido ni el lodo, ni el fango. Los comentarios sobre su conducta se escuchan a lo largo y ancho del país. Y parece que no se avergüenza.

A sus enemigos los llena de epítetos majaderos, hirientes, grotescos y ha llegado hasta a mentarles la madre y compararlos con la mierda, reflejo de su hábitat sobre fosas sépticas. Por esa anosmia, guindalera y ablepsia es imposible que la mandataria disfrute del olor de las flores, el trinar de los pájaros o los colores del ambiente.

Desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo la ocurrencia de destapar a algunos candidatos, a los que llamó corcholatas, comprometió sus esfuerzos con la jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Y terca, prosigue su camino.

Por ese compromiso no ha parado mientes en violar la ley. Tapizó suburbios, colonias, rancherías y comunidades con la leyenda de que Es Claudia y en el Camino Real, concretamente en los Municipios de Dzitbalché y Calkiní, están siendo utilizados en trabajos del alumbrado público vehículos con logotipos de la Ciudad de México.

En cualquiera de los casos, hay serias violaciones a la ley. En principio, se viola la ley electoral, que prohíbe acciones anticipadas de campaña, máxime que aún no se llega al periodo de postulación que corresponde a los partidos políticos.

Si los vehículos pertenecen a la Ciudad de México, habría que contemplar en qué condiciones y con qué compromisos los envió Sheibaum Pardo. Si los compró el Gobierno del Estado, indebidamente se utilizan para la promoción política de la precandidata de la gobernadora y se cae en ilícitos. De ahí la exigencia de transparentar procedencia y costo de los vehículos.

¿Hacia dónde arrastra Sansores San Román a los campechanos con su desmedida ambición de poder? Compromete a una sociedad, que no se ha pronunciado por ninguno de los precandidatos que se mencionan y que a lo mejor, ante las desnutridas alternativas políticas, no les interesa.

Pero veamos convenientes e inconvenientes. De todos los candidatos, sólo uno pertenece al sur-sureste, y es Adán Augusto López Hernández. En esa circunstancia, habría que analizar la conveniencia de comprometer con él el desarrollo de la región, como se hizo con López Obrador en 2018.

El subdesarrollo y el atraso que se padece en la zona, es indiscutiblemente a consecuencia de que la enorme mayoría de los presidentes que ha tenido este país, son nacidos en el norte y en el centro. Es precisamente lo que ocurre con los demás aspirantes a candidatos

Cierto, López Obrador pertenece a esta región y supuestamente mantiene estrecha amistad con Sansores San Román. ¿Pero de qué nos ha servido? De nada, porque Sansores San Román procede como mucama y no exige incluso lo que por ley nos toca, pues para nadie de los campechanos es un secreto que le han disminuido las participaciones en más de 500 millones de pesos.

Por eso, lo prudente es recomendarle a la gobernadora que sacrifique sus afectos y sus compromisos y mire a la figura regional que podría contribuir a solidarizarse con la pobreza en que sobreviven campechanos, tabasqueños y chiapanecos. La solidaridad no es cuestión de palabras, sino de acciones.

Hay que escuchar a López Hernández. Qué tiene qué decir y qué ofrecer a los que habitan en el sur-sureste. Eso sería lo conveniente. ¿O no?

Por eso hay que demandarle a Sansores San Román que cese sus diatribas en contra del secretario de Gobernación, como las expresadas en su pasado Martes del Jaguar, en que lo conminó a que enderece sus acciones, porque, hay que advertirlo, son incompatibles con sus acciones y compromisos.

EXPEDIENTE es elaborado con aportaciones de periodistas y colaboradores de TRIBUNA. Comentarios, opiniones, quejas, denuncias, elogios, ofensas, agradecimientos y sugerencias al correo electrónico: expedien75@hotmail.com