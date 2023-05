En comunidades se llevan cursos “que no son la gran cosa”, cursos menores que no implican mucho esfuerzo para desarrollarlo y el 80 por ciento de los planteles, unidades y acciones móviles del Instituto de Capacitación para el Trabajo de Campeche no cuenta con equipos necesarios para la capacitación, afirmó el director de esta institución, Juan Pedro Huchín Tuz.

