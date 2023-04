Presidenta del patronato de la ciudad es acusada de intento de despojo

ANIELKA GARCÍA SE NIEGA A RESPONDER A FAMILIA QUE LA ACUSA DE QUERER QUITARLES SU PATRIMONIO

Con el argumento de que es un asunto empresarial y familiar, la presidenta del Patronato de la Ciudad Anielka García Villajuana se negó a responder por las acusaciones en su contra en redes sociales, que la señalan de pretender despojar de su patrimonio a la familia propietaria del predio donde ella tiene un hostal; además de que supuestamente se ha negado a pagar renta por años.

Se limitó a responder que el 90% de lo que se ha dicho en su contra no es verdad, y que no dará declaraciones para no entorpecer el juicio que se sigue al respecto.

El hostal de García Villajuana fue clausurado el mes pasado por inspectores de la alcaldía de Campeche debido a la falta de licencia de funcionamiento; ya que no la actualizaba desde hace dos años y seguía operando con normalidad, escudada en su cargo como funcionaria y su cercanía con MORENA y el gobierno de Layda Sansores.

También ha sido señalada de realizar modificaciones ilegales al edificio, a pesar de una advertencia del INAH, y la inconformidad de los propietarios legales.