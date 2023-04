Ley de identidad de género estará lista el próximo periodo  de sesiones

MORENA RECONOCE RETRASOS CON ESTA LEGISLACIÓN

Al rechazar que la iniciativa de Ley de Identidad de Género esté en la ‘congeladora’ del Congreso del Estado como reprocharon activistas locales de la comunidad trans, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del congreso local, el diputado morenista Jorge Pérez Falconi, aseguró que el dictamen será sometido a votación en el próximo periodo ordinario de sesiones, al reconocer que no contar con esta legislación coarta derechos a ese sector considerado vulnerable.

Reconoció que Campeche no puede quedar rezagado ni ser uno de los 12 Estados del país que aún no hacen las reformas legales correspondientes en materia de identidad de género, ya que ello limita el libre derecho a la personalidad de la ciudadanía, pero también se incurre en una omisión, al ya estar previsto en el ámbito federal y no ser homologado a nivel local.