Reina del espectáculo presta su corona para que la empeñen, y causa indignación entre campechanos

Gran indignación ha causado entre los campechanos, una dinámica de la influencer y modelo Maggie Magaña, quien intentó empeñar la corona que se le entregó a su amiga, la también influencer Paola Castillo, como Reina del Espectáculo en el pasado Carnaval de Campeche 2023.

A través de sus redes sociales Magaña, hizo una dinámica en diversas tiendas de empeño y joyería de la Ciudad de México, intentando empeñar esta corona, que es de amplio valor emocional para los campechanos, al representar a la máxima fiesta de nuestro estado.

Y es que, al recurrir a las casas de empeño Maggie Magaña se burló afirmando que la corona de su amiga no costaba más de mil 500 pesos, y que lo más que le ofrecieron fue 400 pesos, pero no empeñada, sino comprada por ser “chafa”. La influencer se burló también de que las piedras de la corona no son cristales de Swarovski, sino “papelillo”, una imitación de circonia que según dijo, cuesta 10 pesos la bolsita con 100 piezas.

Usuarios campechanos, le recordaron tanto a Maggie Magaña, como a Paola Castillo; que más que un valor económico, esa corona tiene un significado emocional enorme; y lamentaron que la reina vigente se preste a este juego, dando su corona para empeñarla.

Reconocieron los valores de estrellas como Salma Hayek, Adela Noriega, Gabriela Spanic, Maribel Guardia, y Galilea Montijo, entre otras artistas; quienes han portado sus respectivas coronas con orgullo, y hasta las presumen recordando todo el cariño que los campechanos entregan con ese título.