Ayuntamiento de Campeche cobra casi 100 mil pesos en licencias a empresarios

CONSIDERAN QUE MONTOS A PAGAR SON “INAUDITOS”

El presidente del Consejo Empresarial Turístico de Campeche Francisco Estrada Gómez, aseguró que la ampliación en el tiempo máximo del pago de las licencias de funcionamiento no da solución alguna al problema que afronta la iniciativa privada en el municipio, esto luego de que el ayuntamiento de Campeche aprobara en sesión de cabildo ampliar hasta finales de mayo el que los empresarios desembolsen más de 100 mil pesos para el pago de permisos.

Arremetió contra la edil Biby Rabelo de la Torre, ya que el sector empresarial considera como “inauditos” los impuestos que fueron solicitados por parte de la comuna para que los empresarios puedan operar en el municipio.

Aseguró que la iniciativa privada en el municipio no busca que les condonen los impuestos, si no que haya una homologación con los pagos que hicieron en el 2022; por lo que, en caso de que las autoridades municipales no les hagan caso, tendrán que implementar medidas emergentes como la adquisición de préstamos o promover un amparo.

Dijo que en la reunión que tuvieron con los integrantes de otras delegaciones en el Tianguis Turístico de la Ciudad de México, estos se asombraron con los cobros que realizan en la comuna de Campeche, debido a que son considerados como exorbitantes, ya que en Estados como Quintana Roo solo pagan alrededor de 30 mil pesos. ¡70 mil pesos menos que en Campeche!