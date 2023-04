AMLO confirma que “hay posibilidad” de vender el avión presidencial

Durante la conferencia de prensa matutina, el mandatario confirmó que su gobierno está negociando la venta de la aeronave; sin embargo, aclaró que aún no se ha cerrado ningún contrato.

“Hay la posibilidad de que se venda, no puedo decir más. Solo que al obtenerse ese recurso se va a destinar para la construcción de dos hospitales: uno en Tlapa -en la montaña de Guerrero- y otro en Tuxtepec, Oaxaca. Se venda o no se venda el avión, esos hospitales los vamos a hacer, pero me gustaría que ese dinero se destinara a esos hospitales”, declaró AMLO en Palacio Nacional.

Cuestionado sobre cuál sería el monto de la transacción, el titular del Ejecutivo dijo que no podía revelar más detalles sobre la negociación y pidió esperar a que se concrete la venta.

“Hay un acuerdo, pero todavía no sé si se firmó. Hay que esperar”, rogó.

FUENTE: EL FINANCIERO