Autoridades pueden limitar servicio de agua a morosos

Sí se deja un mínimo vital del servicio; las autoridades locales sí pueden cortar parcialmente el servicio de agua potable a los morosos sin incurrir en violaciones a los derechos humanos; confirmó la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado Ligia Nicte-Ha Rodríguez Mejía.

Señaló que este año no han recibido quejas por cortes de suministro de agua, ya que hay jurisprudencia al respecto, y se establece que el agua es un derecho fundamental bajo ciertas circunstancias; sin embargo, aclaró que las autoridades municipales pueden aplicar medidas para presionar a los morosos a ponerse al día, y aunque no pueden cortar totalmente el servicio, pueden dejar un mínimo vital que está tasado en cantidades específicas ya que la obligación es hacia la toma de la vivienda, es decir no tiene que garantizarse que el líquido llegue hasta los contenedores del techo.