No se debe juzgar a quien se quita la vida, afirman en la iglesia católica

PIDEN A FELIGRESES NO ALEJARSE DE DIOS Y OBSERVAR LA SITUACIÓN DEL PRÓJIMO

Aunque no es bien visto que alguna persona se quite la vida, nada nos da derecho a juzgar porque razón lo hicieron, la iglesia católica en Carmen lamenta que en la última semana cuatro personas decidieron suicidarse en se municipio e hizo un llamado a la población a no alejarse de Dios y observar la situación del prójimo, pues tal vez estamos a tiempo de salvarles la vida.