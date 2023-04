Mientras que a los motorepartidores no les cobran impuestos, los integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación de la Masa y la Tortilla sí tienen que tributar de más, denunció el líder tortillero Ignacio Javier González Baqueiro, al acusar que a pesar de que la alcaldesa Biby Rabelo de la Torre, ofreció que no habría aumentos, en el caso de la basura comercial no es así y los pagos son excesivos.

