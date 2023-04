Luchadores campechanos someten a presuntos policías abusivos

SEGÚN, LOS OFICIALES QUISIERON VIOLENTARLOS

El luchador Campechano “Mecánico Infernal” denunció a través de sus redes sociales, que fue víctima de la prepotencia de policías Campechanos; y que en defensa propia los sometió junto con su hijo.

El también líder social escribió en su cuenta oficial de Facebook:

“Hoy al mediodía de hoy dicen que las cámaras ” de seguridad” mandaron a revisar el carro y a quienes manejamos, íbamos 2 mecánicos y un eléctrico automotriz.

Yo que venía manejando me identifiqué con mi licencia de conducir vigente de chófer, mi carrito está plenamente identificando con las placas del 2023 de estado de Campeche, y mi tarjeta de circulación vigente del año 2023. Venía mi hijo y un ayudante.

El policía se portó grosero y muy prepotente cuando mi identifiqué le dije bájele un raya cabrón no estamos pedos y tenemos todos los papeles en regla vamos a un rescate, porque yo ni tomo. Perdió la cabeza se me vino encima y yo le apliqué un verdadero candado al cuello que casi lo ahorco, vino el otro policía mi hijo no tuvo más remedio de aniquilarlo, casi lo mata. Los pobres policías se quedaron en el suelo como unos pendejos.

Estamos esperando que llegue la demanda para una vez exhibirlos porqué ya estuvo suave que los policías hacen y deshacen sin que nadie las haga absolutamente nada.”