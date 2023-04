Guardia Nacional minimiza aumento de los asaltos carreteros

CARRETERA CHAMPOTÓN- CIUDAD DEL CARMEN, ES UN FOCO ROJO

Aunque reconoció que la carretera federal Champotón-Ciudad del Carmen, es un foco rojo en asaltos a Transportistas; el coordinador de Seguridad a Vías de Comunicación Campeche de la Guardia Nacional Asencio Saldívar Yam; minimizó la inseguridad en nuestro estado.

Señaló que la carretera Champotón-Ciudad del Carmen, al no tener señal telefónica es un tramo propicio para que se registren delitos, pero dijo que no es algo que les preocupe o alarme; pues según él, la situación no es grave.

Y aunque los asaltos carreteros en ese tramo siguen a la orden del día; afirmó que todo está bajo control y que incluso establecerán un filtro de revisión y seguridad en el entronque de Sabancuy.