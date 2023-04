Una mujer lleva su olla al Oxxo para servirse café y la apodan  “lady café del Oxxo” 

Un clip grabado en un Oxxo evidenció a la nueva #LadyCaféOxxo, una mujer molesta que lleva una olla de peltre para llenarla del café que venden en esos establecimientos.

Cuando una de las empleadas la increpó, reaccionó de manera agresiva e incoherente.

La mujer se volvió viral por aferrarse a llenar su olla con el café de la máquina expendedora.

Así fue la reacción de Lady Café del Oxxo

Una vez que la mujer entró al establecimiento y comenzó a servirse su café en el pocillo, la trabajadora se acerca a la joven para trata de impedir que llene su recipiente y le dice que no puede estar trayendo ese “toper”, además de que le indica que no se puede estar sirviendo así, por lo que le van a tener que cobrarle los refiles.

Lo anterior, provocó que Lady Café del Oxxo la ignorara y mientras seguía sirviendo su bebida, la trabajadora intentó volverle a impedir la acción mientras le tocó el hombro, por lo que la mujer comenzó a gritarle sin control: “No me estés tocando, no me vuelvas a tocar”, le dijo.

Al momento de que la empleada se desespera y pide a su compañera que le llame a una patrulla, la joven continúa con su pocillo y explica que su padre trabajó un año en la Academia, mientras las trabajadoras no entienden nada de lo que dice.

“Mi padre trabajó un año en la Academia ¿No sabes? Déjame, por favor déjame. No me vuelvas a tocar”, les gritó la mujer antes que el video se corte de manera inesperada.

Fuente: el siglo de torreón