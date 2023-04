Pobladores de Escárcega exigen cero tolerancia a delincuentes menores de edad

AMENAZAN CON TOMAR JUSTICIA CON SUS PROPIAS MANOS

Pobladores de Escárcega consideraron que, el incremento de la inseguridad en ese municipio se debe en gran medida a que la mayoría de los delincuentes son jóvenes, incluso menores de edad; y ante las “bondades” que les ofrece la ley, se les hace fácil incurrir en delitos. Principalmente en robos a casas habitación y asaltos.

No obstante, consideraron que lo grave del problema, es que, actualmente, un gran número de jóvenes son utilizados para le venta de enervantes en Escárcega, quienes, de paso, se convierten en adictos, y en el afán de obtener sus “dosis” recurren a todo tipo de hechos delictivos.

Indicaron que no debe contemplarse ningún tipo de consideración a quien violente la ley; y si las instancias correspondientes no lo hacen, no pasara mucho tiempo para que los ciudadanos comiencen hacerse justicia con sus propias manos.