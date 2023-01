NO BASTA CON DECOMISOS; DEPREDADORES DEBEN IR A LA CÁRCEL

El presidente de la Federación de Cooperativas Pesqueras Ribereñas Pedro Gonzalo Chi Pech, calificó como un buen comienzo el decomiso de especies marinas capturadas en veda; pero dijo que es necesario que también hayan detenidos pagando por este delito.

Señaló además que este trabajo se debe realizar todo el año y no solo cuando los pescadores alzan la voz; ya que es la única forma de garantizar que se mejorarán los volúmenes de captura en la próxima temporada. Destacó como ejemplo la depredación del pulpo, que los ha llevado a abandonar la actividad antes de tiempo, al no ser redituable. Recalcó que la situación es verdaderamente crítica para los pescadores quienes han tenido que presionar a la autoridad para que se pongan trabajar y cumplan su función de velar porque no se violen las vedad.