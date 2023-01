Por celos esposo asesin4 su mujer tiktoker frente a su hijo

Un triste caso de feminicidio sacudió a la sociedad peruana luego de que se diera a conocer la muerte de Marilyn Yesenia Martínez Gonzales, una joven madre que fue encontrada sin vida dentro de su vivienda en la comunidad de San Borja.

Marilyn Martínez, conocida en TikTok como @marilyn_fit, tenía miles de seguidores que seguían sus clips en los que bailaba y daba consejos de fitness.

Según la información policial, el presunto responsable es su pareja, Alexander Israel Pinedo Barrón. En varios de estos videos, la mujer participaba junto a su esposo, quien según las investigaciones, sufrió un ataque de celos al ver como ella creaba contenido y terminó por matarla.

De acuerdo con un medio local, la víctima fue atacada mientras se encontraba en su habitación. Pinedo Barrón se presentó con un cuchillo de cocina con el que la apuñaló.

Algunos vecinos aseguraron que la mujer pidió auxilio por la ventana de su domicilio para escapar de su agresor y provocó que se alertaran a las autoridades luego de oír sus gritos, pero fue demasiado tarde, cuando la Policía Nacional del Perú (PNP) llegó al lugar, Martínez yacía sin vida.

Agentes de la policía lograron la detención del presunto asesino dentro del inmueble y fue trasladado a una comisaría del distrito para las indagaciones del caso.

Feminicida recrea asesinato de Marilyn Martínez

Dentro de las investigación, el presunto autor del feminicidio fue llevado hasta el lugar del crimen para la reconstrucción de la escena y sin ningún titubeo contó su espeluznante relato.

Alexander Israel Pinedo Barro pidió efusivamente que lo grabaran detallando los últimos minutos de vida de quien fue su esposa.

¡Grábame! Yo cuando la maté, sí vi su hueso

Pinedo Barro vivía con su esposa desde hace 10 años aproximadamente. Según la Policía Nacional del Perú (PNP), el responsable del feminicidio se valió de un cuchillo para llevar a cabo el crimen.

Según su confesión, luego del delito que cometió, quiso acabar con su vida, pero no pudo.

Entonces dije: acá me toca a mí, pero fui tan cobarde que no me pude suicidar

La situación escalofriante no termina ahí. Otro dato que el reportaje de un medio local menciona es que el hijo de ambos habría sido testigo de la discusión por celos de sus padres que terminó en un asesinato.

Había antecedentes de violencia en vida de Marilyn Martínez

Registros de la comisaría del distrito demuestran que este no sería el primer enfrentamiento entre Pinedo y Martínez.

Según un medio local, una denuncia que data del 2012 señala a Marilyn Martínez de 17 años y Pinedo más de 30, y desde entonces ya era víctima de agresiones físicas.

“Le propinó golpes en la cabeza, con puñetes en la entrepierna en presencia de su hijo de 1 año y 2 meses”, se lee en la denuncia. Esa habría sido la quinta vez que la mujer recibía agresiones.

Los vecinos del condominio donde ocurrió el asesinato se mostraron sorprendidos por lo ocurrido, según el medio citado. Algunos los describieron como una pareja medianamente normal, pero se sorprendieron al oír los gritos desgarradores de la mujer poco antes de perder la vida.

El 23 de enero, el Poder Judicial de Lima dicto nueve meses de prisión preventiva contra Alexander Israel Pinedo Barrón por el feminicidio contra su esposa en presencia de su menor hijo dentro de su vivienda del distrito de San Borja.

Último Tiktok utilizó canción de Miley Cyrus

Muchos usuarios han utilizado a la cuenta de Marilyn Martínez para dejar mensajes lamentando su terrible asesinato y pidiendo justicia para su caso, y en el último video publicado de la joven utilizó la canción de Miley Cyrus que dedicó a una mala relación.

Flowers, la más reciente canción de la artista estadounidense, es un recordatorio de que el amor se busca primero adentro, dedicada a su antigua relación con el actor Liam Hemsworth.

Fuente: El Sol de México