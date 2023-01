Tómelo con Calma: Empresas de Tecnología retoman despidos

Por Fernando A. Mora Guillén.

Empresas de Tecnología retoman despidos.

Enseña el COVID a viajar con cautela.

Reducirán presupuestos a estados y municipios.

Ante la amenaza de una recesión mundial, derivada de una considerable baja en el consumo como resultado de la crisis financiera posterior a la Pandemia, las empresas de servicios y tecnologías como Amazon, Alphabet, Microsoft y Twitter entre otras, comenzaron a recortar personal y gastos de inversión.

Bank of America ha reportado que giró instrucciones a ejecutivos, para detener las contrataciones, excepto para puestos operativos prioritarios. La medida busca racionalizar recursos y eficientar la operación de las empresas.

En este contexto, en México el incremento en la cuota patronal del IMSS del 3.15 al 4.24 por ciento, aunado a una política tributaria mas eficiente, hace prever que se desincentivará la generación de empleo formal, aseguró en días pasados Rolando Silva, Vicepresidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos.

Especialistas han señalado que si bien es imposible evitar el escenario por el que atraviesan ya los Estados Unidos, y que en principio favoreció la paridad cambiaria para nuestra moneda, es urgente que el Gobierno Federal emprenda acciones para programar la inversión pública, así como acelerar el pago a proveedores, y activar un programa de créditos de la banca de desarrollo, que permita atenuar los efectos que hacia el segundo trimestre del año podrían ser desastrosos.

Tómelo con Interés.- La Pandemia por COVID-19 marco un antes y un después para el sector turístico. Si bien, el sector se vio forzado a adoptar protocolos de prevención sanitaria, y optimizar sus costos para absorber los gastos extras que generan las medidas, ahora debe responder a un mercado cauteloso y hábil para viajar que respeta presupuestos.

En estas circunstancias, los viajeros ya no gastan lo que no tienen. La Pandemia los ayudo a convertirse en consumidores cautelosos, que ahora planifican y realizan un presupuesto para sus gastos. Lejos han quedado los tiempos en los que con una tarjeta de crédito las familias se podían dar el lujo de disfrutar una experiencia extra en un viaje, lo que se traduce en que exista una mayor competencia e inteligencia, para colocar los productos y servicios turísticos desde el punto de origen, y no a bote pronto.

Tómelo con Atención.- De acuerdo al informe de la calificadora Moody´s y tras un análisis al Presupuesto de Egresos de la Federación, el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), se reducirá en 2023 43%, disminuyendo la capacidad para enfrentar eventualidades o contingencias, que afecten las participaciones federales de los Estados del país.

La reducción del fondo, impide la flexibilidad del mecanismo para compensar una caída de las participaciones vinculadas a recaudación federal participable, sobre todo bajo un escenario de contracción económica, lo que se traduce en un factor negativo de riesgo para el crédito. Sin duda tiempos complicados vendrán para las finanzas públicas, cuando se ha dado prioridad a costosos proyectos públicos para los que no se contemplan recortes o ajustes.

Twitter: @Fernando_MoraG

Facebook: Fernando Antonio Mora

*Maestro en Comunicación Institucional por la Universidad Panamericana.

*Socio Fundador del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo.

* Presidente de la Fundación Fernando Mora Gómez por la Libertad de Expresión.