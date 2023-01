TELEFONISTAS PODRÁN TRABAJAR 4 AÑOS MÁS, PERO SE JUBILARÁN CON 60% DE SU SUELDO

El líder sindical de los trabajadores Telefonistas en Campeche Juan Carlos Godoy Herrera; informó que a partir del primero de enero de este año los trabajadores de Teléfonos de México, podrán jubilarse a los 35 años laborados, en lugar de los 31 como actualmente está estipulado; pero en lugar de hacerlo con el 80% de su salario, lo harán solo con el 60%.

Lamentó esta medida pues se sacrifica el 20% del total de la jubilación, pero el trabajador podrá estar 4 años más laborando y cobrando su sueldo completo. Dijo que este acuerdo era necesario para no prolongar más el conflicto de las jubilaciones.

Afirmó que con esta medida, se logró liberar a nivel nacional, más de mil 942 vacantes que estaban rezagadas por temas de presupuesto; y con los ajustes, el número de vacantes podría ascender a 5 mil. No obstante señaló que los trabajadores no han tomado del todo bien esta negociación luego de 3 años de lucha, mítines y huelga; pero destacó que en una negociación no todo es ganar, y hay que ceder en ambas partes.