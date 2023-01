HOSPITAL DE PEMEX SIN MÉDICOS ESPECIALISTAS

El coordinador de los jubilados y pensionados de la Sección 47 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana Víctor Celestino Espadas López, acusó al director general de Petróleos Mexicanos Octavio Romero Oropeza, de burlarle una vez más de los trabajadores, ya que presume que se mejoró el abasto de medicamentos en el Hospital General de PEMEX en Carmen; pero lo que no dices, es que no se cuenta con los especialistas en diversas ramas, lo que retrasa la atención de los derechohabientes y pone en riesgo su salud. Reconoció que en tratamientos para la diabetes, la hipertensión, y otros padecimientos crónico degenerativos, ya se cuenta con los medicamentos necesarios, situación que en meses atrás, no sucedía. Sin embargo, el Hospital General de Pemex sigue careciendo de médicos especialistas, por lo que los pacientes son remitidos a la Ciudad de Villahermosa, Tabasco o a Mérida, Yucatán. Además de que no se han reactivado los contratos subrogados de especialidades que eran enviadas a otras entidades, lo cual está retrasando los tratamientos de los derechohabientes.

