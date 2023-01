Mamá denuncia abuso sexual de su hijo en fiesta infantil en Nuevo León

Ivonne Quintanilla expuso el caso de un presunto abuso sexual que sufrió uno de sus hijos en un salón de fiestas denominado Kiddo’s ubicado en el municipio de Escobedo, Nuevo León. El acto ocurrió en noviembre pasado cuando el niño de 3 años estaba en un juego que era vigilado por el supuesto agresor, mientras la madre de familia estaba platicando con otras mamás de la fiesta.

Cuando Ivonne se levantó de la silla para buscar a su hijo, lo encontró con una actitud diferente, con una mirada perdida, aseguró en la transmisión, mientras que el menor le confesó lo sucedido.

‘Yo me nublé, me bloqueé, entré en shock, se los juro que solamente escuchaba nada a mi alrededor, mi vista nublada, no coordinaba, solamente traté de agarrar a mis hijos’, expresó la madre.

Posteriormente encaró al adolescente, quien negó la versión al mencionar que le metió el dedo en la boca porque el niño se estaba ahogando, pero el menor lo desmintió.

La madre de familia acudió con los encargados del salón para exponerles lo sucedido y después llamó a la policía quienes al arribar se llevaron arrestado al trabajador.

Ivonne mencionó que interpuso la denuncia ante el Centro de Orientación y Denuncias (Code) en donde le mencionaron que el caso no podía catalogarse como abuso sexual debido a que no hubo penetración.

Las autoridades impusieron al acusado 36 horas de prisión y a los afectados les ofrecieron terapia psicológica que tendrían que ser cubiertas por los padres del adolescente, pero la rechazaron.

Recibe apoyo de la sociedad

Tras exponer el caso, cientos de personas mostraron su apoyo a Ivonne Quintanilla por medio de los comentarios en el video, entre ellos el de Mariana Rodríguez, titular de Amar a Nuevo León.

La influencer ofreció a la madre afectada a realizar una iniciativa para cambiar la ley y endurecer las penas ante un abuso sexual infantil.

‘Te invito a ir juntas a tratar de hacer una iniciativa de ley que cambie esto… que las autoridades correspondientes de la fiscalía actúen ante estas situaciones’ ‘Te invito a ir juntas a tratar de hacer una iniciativa de ley que cambie esto… que las autoridades correspondientes de la fiscalía actúen ante estas situaciones’.

Clausuran salón de fiestas tras denuncia

El salón de fiestas infantiles en Escobedo, Nuevo León fue clausurado la tarde de este miércoles, así lo informó el alcalde Andrés Mijes.

A través de redes sociales, el edil informó que al local “Kiddo’s, ubicado en la Plaza Nia, arribaron elementos de Protección Civil y personal de las direcciones de Comercio e Inspección y Vigilancia para realizar una revisión.

Andrés Mijes señaló que el salón de fiestas no cuenta con permisos ni personal capacitado para operar.

Fuente: Milenio / Reporte Indigo