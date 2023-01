ANÍBAL OSTOA NO DA SOLUCIÓN A TRANSPORTISTAS DE CARMEN

Tras levantar el bloqueo de ayer por parte de transportistas de los municipios de Carmen, Campeche y Escárcega, en el puente Zacatal donde exigían la destitución del Director del Instituto Estatal del Transporte (IET), Raúl Cárdenas Barrón,. este día no hubo acuerdos entre el Frente Único de Trabajadores del Volante (FUTV) de Carmen y el secretario de Gobierno, Anibal Ostoa Ortega, tras el conflicto que ha llevado a bloqueos de vías de comunicación por la incapacidad y complicidad del director de Transporte.

Los taxistas y Ostoa Ortega sostuvieron una reunión en el Palacio de Gobierno para tratar de dialogar y llagar a un acuerdo por la demanda de los concesionarios que cansados del abandono a Carmen y la complacencia del IET con los “piratas” que va en aumento, demandan la destitución de Cárdenas Barrón.

Juan Alba Rosado, secretario General del FUTV, señaló que no se descarta otras movilizaciones como el bloqueo realizado ayer por más de cuatro horas en el Puente de Zacatal, donde colocaron llantas y exigían enérgicamente la destitución de Cárdenas Barrón por su actuar deshonesto y gansteril que afecta a miles de concesionarios, por solapar una banda de delincuentes capitaneados por él.

Recalcó que Anibal Ostoa los escuchó pero no quiso tomar la decisión de destituir a Cárdenas Berrón, por lo que no se llegó a ningún acuerdo, no hay voluntad para solucionar los problemas del transporte, debido a que en Carmen permiten que unidades sin permisos ni concesiones presten el servicio en la modalidad de combis, con la anuencia de la Policía Municipal y la Estatal, quienes les permiten circular pese a que se trata un servicio ilegal Entre Ostoa y los taxistas se firmó una minuta, en el que los concesionarios plasmaron su demanda de sustituir a Cárdenas Barrón, quien está llevando al anarquismo al sector del volante en Ciudad del Carmen.