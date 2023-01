Fuerte pelea entre Niurka y Maryfer Centeno en vivo

A seis meses de que Maryfer Centeno analizara el ahora inexistente romance de Niurka, de 55 años, con Juan Vidal, de 45 años, la vedette finalmente encaró a la grafóloga.

Fue en el programa de espectáculos de La Saga, donde Niurka se encontró con Maryfer Centeno, de 33 años de edad. Encuentro que se salió de control debido que a la vedette le molestó que la grafóloga tuviera la atención por sus análisis a famosos.

Razón por la que Niurka, se quejó: “Ella no ha parado de hablar, parece una gallina”, dijo por lo que Maryfer Centeno, es su papel de especialista, pidió hacer un conteo de las palabras que había dicho cada una para demostrar que la cubana era la más habladora.

Esto provocó más a Niurka, quien reprobó que Maryfer Centeno usará tecnicismos: “Tú a mí no me vas a psicoanalizar”, advirtió, pero la grafóloga se aferró a su profesión y continúo: “Lo que vemos aquí es un personaje, no es la Niurka real”, señaló.

Niurka llama estúpida a Maryfer Centeno y se desata intensa pelea en vivo

Por lo que Niurka terminó de explotar al llamar “estúpida” a Maryfer Centeno en pleno programa en vivo:

“Niña culicagada. Qué edad tiene esta niña que todavía le falta la mitad de vida por vivir para andar psicoanalizando. Te faltan muchas masturbadas, te faltan muchas vividas, muchas cogidas, muchos golpes, muchas caídas, muchas reventadas para estar hablando de esta mierda”NIURKA A MARYFER CENTENO

Palabras que Maryfer Centeno ignoró pues aseguró que Niurka actuaba agresiva y arrebatadamente porque busca publicidad; sí, la pelea se intensificó.

“Ay, estúpida. Yo no hago publicidad a pendejas como tú”, respondió la ex integrante de La Casa de los famosos, por lo que Maryfer Centeno pidió respeto: “Vele a decir estúpida a otra gente y respeta el espacio de Adela Micha”, suplicó.

Por lo que Toñita, de 42 años de edad, quien se encontraba presente pidió hacer una pausa a fin de relajar la conversación.

Tras intensa pelea entre Niurka y Maryfer Centeno terminan abrazadas

Tras una intensa pelea, Niurka le pidió a Maryfer Centeno ver más allá y no basarse únicamente en la situación del momento, y aunque ésta dio a entender que su verdad pesa más porque hay libros que lo sustentan, la bailarina le aseguró que ella también es un personaje ya que analiza según le conviene.

Una vez que subieron el rating, la llamada reina del escándalo se fundió en abrazo con la grafóloga.

Fuente: SDPnoticias