SINDICALIZADOS LISTOS PARA LUCHAR, SI HAY DESPIDOS

A pesar de los anuncios de despidos de trabajadores de las diferentes áreas del Gobierno del Estado, el secretario general del Sindicato “Fuerte Campeche”, Wilberth Manuel Rosado Jiménez, mencionó que vigilarán que no se toque a ningún sindicalizado pues hasta ahora se ha respetado los derechos de los trabajadores y debe seguir así. Lamentó que haya despidos principalmente de los que están por contrato, pero insistió en que apoyarán al gremio sindical para que no sean tocados como hasta ahora. No obstante, reconoció que no ha habido acercamiento en este año con las autoridades sobre esta situación.

