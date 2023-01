Daniela Luján rompe en llanto al confesar que padece depresión funcional

Daniela Lujan expresó que no ha sido fácil lidiar con su depresión funcional, pero que ahora ya está yendo con un psiquiatra.

Recientemente, Daniela Lujan abrió su corazón y confesó que padece depresión funcional y lo difícil que ha sido lidiar con ella desde que se la diagnosticaron, pues su problema la ha hecho pensar en quitarse la vida.

Durante una emisión en su canal de Youtube ‘Envindadas’, la famosa actriz de televisión contó que pensaba que estaba siendo una persona “mal agradecida” por sentirse mal, pese a tener muchas cosas buenas en su vida.

“Era como, no quiero sonar malagradecida tampoco porque soy muy afortunada en muchos aspectos. He tratado de ser obsesivamente feliz que me rompió bastante y no me di tiempo de vivir muchos duelos o emociones a fondo como bueno y sacarles el aprendizaje que para eso están las emociones”, expresó visiblemente afligida.

Bajo este panorama, expresó que se sorprendió por los “pensamientos oscuros” que tenía, los cuales la llevaron a pensar en quitarse la vida y, aunque nunca planeó nada en concreto, llegó a “negociar” su fecha de muerte.

“Me desperté un día y dije ya güey ya todo la chingad*, ya me quiero morir, o sea es que esa idea ya la traía de atrás, pero nunca había planeado. Nunca lo había dicho en voz alta, más bien lo que empecé hacer fue a negociar conmigo misma mi fecha de muerte o sea como esa cosa de ‘no me puedo morir hasta que se muera panceta’”, indicó.

Cuando acudió a un psiquiatra, le detectaron depresión funcional y, a pesar de que ya se está tratando, reconoció que el camino no ha sido fácil y hasta se ha llegado a sentir agotada: “Me agota cabr*n. Tengo como una desconexión con mis emociones muy cabron*“, dijo.

Finalmente, señaló que está acudiendo a terapia con un psiquiatra y está tomando medicamentos para tratarse: “Todo es químico. Obviamente, la terapia es psiquiatra, con medicamentos, psicoterapia”, concluyó.

Las personas que padecen una depresión funcional suelen tener mucho éxito profesional y siguen manteniendo contactos sociales. De acuerdo con profesionales, este tipo de depresión es una de las más “atípicas” debido a que sus síntomas no son cómo los que normalmente se asocia con este tipo de problemas.

Fuente: TVNotas