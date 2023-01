Mujer termina en el hospital luego de que su perrita le hizo popó en la cara

Todos amamos a nuestras mascotas y puede ser agradable disfrutar de una siesta con ellas de vez en cuando, pero para una mujer esto resultó en un viaje al hospital. Amanda Gommo pasó tres días en el hospital después de que la perrita de su hija le hiciera popó en la cara mientras dormía.

La mujer de 51 años del Reino Unido estaba tomando una siesta con la chihuahua Belle cuando la perra se enfermó y tuvo una diarrea violenta. Amanda, madre de tres hijos, estaba dormida con la boca abierta y con la mascota, cuando ocurrió el desagradable accidente, y parte de los desechos terminaron en su boca.

“Estaba tomando mi siesta de la tarde con Belle, como siempre lo hago, cuando de repente sentí que algo salía a chorros en mi boca. Fue repugnante, y estuve vomitando violentamente durante horas después, simplemente no podía quitarme el sabor de la boca”, indicó la mujer.

Más tarde ese día, Amanda comenzó a mostrar los mismos síntomas que Belle, por lo que llamó a emergencias que envió una ambulancia a su casa. Los paramédicos le recetaron analgésicos para los calambres estomacales y le indicaron que bebiera mucha agua para eliminar cualquier posible infección, según informan medios británicos.

Sin embargo, después de su visita, sus síntomas empeoraron progresivamente y 48 horas después, los calambres de Amanda se habían extendido por todo el cuerpo. Luego, la madre de Amanda llamó de nuevo al número de emergencias, en donde enviaron otra ambulancia, y esta vez la transportaron a la enfermería real de Bristol, en Inglaterra.

Una infección gastrointestinal

Fue en el hospital donde los médicos le diagnosticaron a Amanda una infección gastrointestinal que había pasado a la boca a través de las heces de Belle días antes. La mantuvieron en observación durante tres días mientras la rehidrataban con los electrolitos y la glucosa que había perdido durante la terrible experiencia.

Amanda, quien también sufre de la enfermedad de Crohn, dijo: “Desde el momento en que me enfermé hasta que me pusieron el goteo, no podía comer nada. Los calambres empeoraron cada vez más hasta que pude sentirlos por todo mi cuerpo”, incluso en mis piernas.

“Enviaron una ambulancia la segunda vez, y estaba tan deshidratada por estar enferma y tener diarrea que mis riñones se habían reducido a la mitad de su tamaño. Me mantuvieron en el hospital durante tres días hasta que eliminaron la infección a través de un goteo”.

“Mi nota de alta decía que había sufrido una infección gastrointestinal causada por un perro que defecaba en mi boca, algo que los médicos nunca habían visto antes”, agregó. La mujer reconoce que ya perdonó a su perrita por el accidente, aunque será más consciente respecto a la posición en que duermen juntas.

Fuente: Terra