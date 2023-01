APRENSIÓN DE RAÚL U. H. ES UNA CORTINA DE HUMO: GARCÍA HERNÁNDEZ

La captura y detención del ex alcalde de Champotón y ex secretario de Pesca y Acuacultura de Campeche Raúl “N” solo es una cortina de humo para desviar la atención de la incapacidad del Gobierno del Morena en la lucha contra la delincuencia y por resolver los problemas sociales y económicos, además de ser un distractor de la impunidad con que cobijan al ex gobernador Carlos Miguel Aysa González, quien saqueó Campeche y fue premiado por el Gobierno de la 4T con una embajada.

