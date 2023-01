ASEGURAN PESCADORES QUE NO TIENEN PRESUPUESTO PARA PAGAR DIÉSEL Y VIGILAR LAS COSTAS

Bajo la excusa de no tener presupuesto para gastar en diésel, autoridades de la Secretaría de Marina no hacen operativos que frenen la delincuencia en alta mar, por ello, pescadores ribereños ya no salen a la actividad con lanchas y motores nuevos, pues siguen siendo víctimas de los piratas. Así lo señaló, José del Carmen Mendoza Gallegos, presidente de la Federación de Cooperativas Ribereñas, al mencionar que desafortunadamente no hay resultados en materia de vigilancia y cuando hay detenidos jamás recuperan sus motores, pues aparentemente quedan en ganancia de las mismas autoridades.

