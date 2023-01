LAYDA HA PERDIDO LA GUERRA POR LA SEGURIDAD DE CAMPECHE

La seguridad ya es una guerra perdida para el gobierno de Layda Sansores San Román, pues no ha podido detener la ola de ejecuciones, asesinatos y hechos violentos que azotan a la Entidad, afirmó el coordinador de los diputados locales por el PRI, Ricardo Medina Farfán. Lamentó que a pesar de los reclamos y señalamientos, simple y sencillamente las autoridades no están moviendo un solo dedo para proteger a la ciudadanía y consideró que lo que está ocurriendo en nuestro Estado evidencian un abandono no solo de la gobernadora, sino también de quienes deberían responder por la seguridad de las familias campechanas, es decir, la secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana Marcela Muñoz Martínez, y el fiscal General del Estado Renato Sales Heredia.

