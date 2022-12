“Tribunal indecente”; Layda Sansores se niega a pedir disculpas a priistas tras sentencia del TEPJF.

Con el pretexto de que se trata de una sentencia injusta que rebasó las facultades de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la gobernadora Layda Elena Sansores San Román se negó a pedir disculpas públicamente con las diputadas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) como le ordenó el órgano jurisdiccional a través de una sentencia, tras confirmar que Layda Sansores cometió violencia política en razón de género, al ventilar que posee fotos comprometedoras de las legisladoras . Pero no solo no se disculpó con ellas, sino que además las acusó que vinieron a denigrar la lucha de las mujeres y reclamó que cuando ella en campaña sufrió violencia de género porque se burlaron por su edad, las institución no la respaldó.

Además, arremetió en contra de las diputadas: “Ellas nos deberían pedir disculpas a las mujeres que están luchando honestamente por ganarse espacios en la política”, acto seguido dio su repuesta al Tribunal.